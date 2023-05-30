CHP'de gündem kurultay! Kılıçdaroğlu'nun önünde 3 yol var; ikisi koltuğu bırakmak demek

Cumhurbaşkanı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Mücadeleye devam" mesajı verse de, parti kanadında istifa sesleri yükseliyor. Ankara kulislerinde ise CHP'de kurultay için 3 seçenek olduğu değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu hızlandırılmış olağan kongre ve olağanüstü kurultay kararı alırsa, genel başkanlığı bırakma yolunda adım atmış olacak.

Milletvekili Genel Seçimleri'nde diğer partilere 40 vekil vermesi nedeniyle eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLADI

Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçim yenilgisi alması, CHP kulislerini hareketlendirdi. CHP lideri "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa iddialarının önünü kesmek istese de art arda birçok istifa çağrısı geldi. CHP'nin kurultaya gidip gitmeyeceği belirsizliğini korurken CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Canova, şunları aktardı: "Kılıçdaroğlu net bir karar vermedi. Bu yüzden kongre için her olasılığın takvimlendirmesini ve planlarını istedi. Önünde üç seçenek var:

İlki olağan kongre sürecini işletmek ki bunun için önce il ve ilçe kongreleri yapılacak. Dolayısıyla 8-9 aylık bir süre demek. Bu da yerel seçime Kılıçdaroğlu ile partinin gitmesi anlamına gelir. Hızlandırılmış olağan kongre, bunun için en az üç aylık süre gerekiyor. Yine hızlı bir şekilde il ilçe kongreleri yapılacak ve sonbaharda eylül ayında kurultaya gidilecek. Olağanüstü kurultay, eğer genel başkan bu kararı alırsa 45 gün sonra büyük kurultay toplanacak. Temmuz ayına tekabül ediyor.

CHP lideri bu seçeneklerden birine karar verecek. Bu son iki seçeneği tercih etmesi durumunda Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakma yolunda bir adım atmış sayılacak. Ama 8-9 ayı bulacak bir olağan kurultay süreci için düğmeye basarsa yerel seçimde partinin başında kalır yorumları var. Son kararı parti içi değerlendirmeler sonrası vermesi bekleniyor."