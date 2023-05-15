Seçim sonuçlarıyla ilgili bir yorum da HDP'den: Başarı olarak göremeyeceğimiz açıktır

Sonuçların büyük oranda netleşmesiyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, yüzde 8,79 oyla 61 milletvekili çıkarttı. Bugün basın toplantısı yapan Yeşil Sol Parti ve HDP yöneticilerinin yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. İttifaklarda belli riskler olabilir o da bu seçimlerde gerçekleşmiştir. Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur." denildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, dün akşam saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sonuçlar da büyük oranda netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı geride bırakarak oyların yüzde 49.5'ini aldı.

61 VEKİL ÇIKARTTILAR

Kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP ise yüzde 8,79 oyla 61 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 65 milletvekiline ulaşmış olacak.

"BAŞARI OLARAK GÖRÜLEMEYECEĞİ AÇIKTIR"

Bugün de Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar basın toplantısı düzenledi. Uçar tarafından okunan ortak açıklamada şunlar denildi:

"Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. Cumhur İttifakı eşit şartlarda gerçekleşmesi gereken seçimlerden kırıntı bile bırakmamıştır. Her türlü kamu kaynağını ve gücünü seçim dönemi boyunca kendi lehine kullanmıştır. Bu sonuçların ortaya çıkmasında hile ve kumpasların etkisi belirleyici olmuştur. HDP olarak Yeşil Sol Parti olarak tek liste ve tek parti ile seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sıkıntılar da seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir. Bütün bu faktörlere rağmen elde edilen sonucu önemli buluyoruz."

"OYLARIMIZDA BİR AZALMA OLDUĞU DOĞRUDUR"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, "İttifaklarda belli riskler olabilir o da bu seçimlerde gerçekleşmiştir. Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur. Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Meclis'in 3'üncü büyük partisi olmayı sürdürüyoruz. İtirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK'nın bütün verileri açıklandıktan sonra vekil sayımızın artması ihtimali de var ama buna rağmen hedefimizin gerisinde olduğumuz son derece açıktır" ifadelerini kullandı.