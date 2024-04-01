Seçim sonuçlarını yorumlayan Ümit Özdağ, vatandaşa trip attı

Dünkü seçimlerde ne yapacağı en çok merak edilen partilerden biri de Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'ydi. Sığınmacılarla ilgili söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken Özdağ, sandıkların tamamına yakınının açıldığı Türkiye genelinde istediği sonuçları alamadı.

"TÜRK HALKI ÖNCELİKLİ MESELE OLARAK GÖRMÜYOR"

Konuyla ilgili yorumu merak edilen Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kendi adaylarını tercih etmeyen vatandaşlara trip atan Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeniöncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak. Türk Milleti'nin üzerindeki ekonomik, politik, demografik, sosyolojik yükü artıracak. Kontrolsüz göç ile ekonomik krizin derinleşmesi arasındaki köklü bağı Türk halkının görmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor demek ki... Ve daha fazla bedel ödememiz lazım" dedi.

"OYLARIMIZDA İSTEDİĞİMİZ PATLAMA OLMADI"

Özdağ açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Evet, bir süre daha bu ülkede kalacaksın ancak asla kendini evinde hissetme. Vatandaşlık alsan da burası senin vatanın değil ve olmayacak. Ve aldığın vatandaşlık iptal edilecek. Çünkü biz, Zafer Partililer durmadan duraksamadan kontrolsüz göçün Türkiye'yi nereye sürüklediğini halka anlatmaya devam edeceğiz. Ve bir gün muhakkak Türk halkının büyük bir çoğunluğu ayağa kalkarak, 'Dönün artık evinize' diyecek. Tabii her seçim döneminde aranızdaki Türk vatandaşlarının sayısı arttığı için bizim işimizde daha zor olacak. Olsun, üstesinden geliriz. Evet, bu seçimlerde oylarımızı istediğimiz gibi bir patlamaya götüremedik. Ancak büyük ölçüde yerel seçim dinamiklerine rağmen muhafaza ettik. Artık tek başına iki seçim geçirmiş, 1 milyonun üstünde oyu konsolide etmiş bir Zafer Partisi var.

"ÇOCUKLARINIZA BİR GÖÇMENİSTAN DEVRETMEMEK İÇİN..."

Ve Türkiye erken genel seçime yürürken biz eksiklerimizi hızla tamamlayarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zafer Partisi'ne oy veren bütün seçmenlere tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bir GÖÇMENİSTAN devretmemek için elinizden geleni yaptınız. Keza Zafer Partisi'nin bütün il ve ilçe başkan ve teşkilatlarına olağanüstü AZ imkanlar ile fedakarca çalıştığınız için teşekkür ediyorum. Ve Zafer Partisi'nin değerli adayları, eşitsiz şartlar altında başarı ile yürüttüğünüz kampanya için teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde vatanızı ve ailemizi kararlılık ile savunmaya devam edeceğiz."