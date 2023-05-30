Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak

Ülkemizde bugüne kadar liderler, seçim sonrası ilk ziyaretlerini KKTC ya da Azerbaycan'a yaparken; yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bu sefer bir değişikliğe imza atacak. Erdoğan'ın perşembe günü birçok dünya liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Moldova'ya gitmesi bekleniyor.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi.

İLK DURAK MOLDOVA OLABİLİR

Türkiye yeni döneme hazırlanırken vekiller TBMM'de yemin edecek, Erdoğan ise Kabine'yi kuracak. Bu noktada ülkemizde bu zamana kadar seçim sonrası yönetime gelen liderler, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapıyordu. Ancak bu kez kural bir kereliğine değişebilir; çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü AB ve 20'ye yakın ülke liderinin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Moldova'ya gitmesi bekleniyor.

"LİDERLERLE GÖRÜŞME OLABİLİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak; "Geleneksel olarak ilk yurtdışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek" dedi.