Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'a ne yaptı? Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak sözler

Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nden takip eden gazeteci Bahar Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. "Tuncay Özkan partiyi avucunun içine almış, o gitmeden CHP seçim kazanamaz" diyen Feyzan, "O gece Özkan'ın İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını başkanlara saygımdan dolayı anlatmıyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi CHP içerisinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan gazeteci Bahar Feyzan, Tuncay Özkan hakkında tartışma yaratacak sözler sarf etti.

"ÖZKAN OLDUĞU SÜRECE ERDOĞAN 5 SEÇİM DAHA KAZANIR"

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alınmasının yeterli olmadığına vurgu yapan Feyzan, "Onursal Adıgüzel gitti ama CHP'den Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz. Erdoğan'ın ömrü yeter mi bilemem ama Tuncay Özkan'ın olduğu CHP'de, Erdoğan 5 seçim daha kazanır. Hatta ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır. Partiyi avucunun içine almış, medyasını da kurmuş. Partide hiç kimsenin gözünü açtırmıyor, sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Beyi de kendi yönettiğini düşünüyor" dedi.

"BAŞKANLARA SAYGIMDAN ANLATMAYACAĞIM"

Açıklamasının devamında o gece Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la da sorun yaşadığını ifade eden Feyzan, "Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur. Mansur Bey ve Ekrem Beye duyduğum saygıdan dolayı anlatmayacağım" şeklinde konuştu.