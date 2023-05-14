Seçim 2. tura mı kaldı? SON DURUM! Seçim 2. tura nasıl kalır?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sonuçların gelmeye başlaması ile birlikte Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura nasıl kalır? Merak ediliyor.

Seçim 2. tura mı kaldı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sonuçların gelmeye başlaması ile birlikte Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura nasıl kalır? Merak ediliyor. İşte detaylar...

SEÇİM 2. TURA MI KALDI?

Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22

Sinan Oğan yüzde 5.31

SEÇİMLER 2. TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Seçim sonuçları 2023 ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin son durumu belli olacak. Oy verme süresinin sona yaklaşması ile birlikte vatandaşlar tarafından Seçim sonuçları 2023 aramaları gerçekleştiriliyor. Güncel seçim sonuçlarını takip etmek için Haberler.com/secim adresini ziyaret edin.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.