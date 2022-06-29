Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
 - Güncelleme:
Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla, Sayıştay üyeliğine Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce seçildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla, Sayıştay üyeliğine Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce seçildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'dan boşalan 5 üye için seçim yapıldı. AK Parti ve MHP'nin oyları ile Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan  ve Muhterem İnce oldu.

CHP, HDP VE İYİ PARTİ OY KULLANMADI

CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, "Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, oylamayı protesto etmeyeceklerini ama oy da kullanmayacaklarını açıklayarak, "İktidar partisinin dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı bile hissetmemesi durumu tarafımızdan kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Muhterem İnce Ramazan Selek Sayıştay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title