Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı başladı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı
ANKARA - Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.