Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'a Resmi Ziyarette Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurtdışındaki temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi daveti üzerine başkent Hanoi'ye geldi. Bakan Güler, Hanoi'ye gelişinde Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam Askeri Ateşesi Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Güler, Vietnam'dan önce Pakistan'daydı

Bakan Güler, Vietnam ziyareti öncesinde Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16'ncı Dönem Toplantısı için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmişti. - HANOİ