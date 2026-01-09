Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

AK Partili Savcı Sayan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceğini yazdı. Gazeteci İsmail Saymaz ise Akın'la görüştüğünü belirterek iddianın "kesinlikle doğru olmadığını" aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ONAYI BEKLENİYOR"

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'den AK Parti'mize bomba transfer" ifadelerini kullanarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Sayan, "Tüm görüşmeler tamamlanmıştır. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

SAYMAZ: AKIN İDDİAYI REDDETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Ahmet Akın ile görüştüğünü belirterek, Akın'ın iddiayı net şekilde yalanladığını açıkladı. Saymaz'ın aktardığına göre Akın, eşiyle birlikte Umre'de bulunduğunu belirterek, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" dedi.

YÜZDE 51 İLE SEÇİLMİŞTİ

Ahmet Akın, 31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de yüzde 51,1 oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.