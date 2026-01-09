Haberler

Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Partili Savcı Sayan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Akın ise iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Yok öyle bir şey" dedi.

  • AK Partili Savcı Sayan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye katılacağını iddia etti.
  • Gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Akın'ın bu iddiayı reddettiğini aktardı.
  • Ahmet Akın, 31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de yüzde 51,1 oy alarak belediye başkanı seçildi.

AK Partili Savcı Sayan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceğini yazdı. Gazeteci İsmail Saymaz ise Akın'la görüştüğünü belirterek iddianın "kesinlikle doğru olmadığını" aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ONAYI BEKLENİYOR"

AK Partili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'den AK Parti'mize bomba transfer" ifadelerini kullanarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Sayan, "Tüm görüşmeler tamamlanmıştır. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor" sözleriyle iddiasını sürdürdü.

SAYMAZ: AKIN İDDİAYI REDDETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Ahmet Akın ile görüştüğünü belirterek, Akın'ın iddiayı net şekilde yalanladığını açıkladı. Saymaz'ın aktardığına göre Akın, eşiyle birlikte Umre'de bulunduğunu belirterek, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" dedi.

YÜZDE 51 İLE SEÇİLMİŞTİ

Ahmet Akın, 31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de yüzde 51,1 oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti