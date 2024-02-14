Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

KAMERA ÖNÜNDE ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

8 aydır milletvekili olmasına rağmen bölgedeki sorunu bir kez olsun gündeme getirmeyen Sarıgül, dün gece saatlerinde kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp çekim yaptı. Acılı vatandaşa kameralar önünde çeşitli sorular yönelten Sarıgül'ün bununla da yetinmeyip vatandaşı defalarca öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

"OYUNCUSUN SARIGÜL"

Sosyal medyada tepki çeken videonun altına "Ciddi bir olayı resmen sulandırdın", "Neden siyasiler Drakula karakterini oynamaya bu kadar talip", "Ayıptır şu ya", "Şovmen bu başka açıklaması olamaz", "Oyuncusun Sarıgül", "Çok yapmacık geliyorsunuz maalesef" şeklinde yorumlar yapıldı.