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Sarıgül, kuzeni göçük altında kalan acılı vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yaptı

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Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

KAMERA ÖNÜNDE ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

8 aydır milletvekili olmasına rağmen bölgedeki sorunu bir kez olsun gündeme getirmeyen Sarıgül, dün gece saatlerinde kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp çekim yaptı. Acılı vatandaşa kameralar önünde çeşitli sorular yönelten Sarıgül'ün bununla da yetinmeyip vatandaşı defalarca öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

"OYUNCUSUN SARIGÜL"

Sosyal medyada tepki çeken videonun altına "Ciddi bir olayı resmen sulandırdın", "Neden siyasiler Drakula karakterini oynamaya bu kadar talip", "Ayıptır şu ya", "Şovmen bu başka açıklaması olamaz", "Oyuncusun Sarıgül", "Çok yapmacık geliyorsunuz maalesef" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Mustafa Sarıgül Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Erol Kahraman:

akıl sağlığında sıkıntı var

24
1
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Oğuzsoyu:

vala herkes fırsattan istifade oy devşirme derdinde. Depremde de benzer olaylar gördük. İhmal edenler kim varsa cezasını çekmeli.

16
1
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Ugur Eroglu:

Bu millet patron olduğunu anladığı gün ülkenin kaderi değişir

5
1
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Ebu Huzeyfe:

Milletin acısını kullanmayın alın bir kürek toprak kazın , yada dua edin yada susun

4
0
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Benim Kkk:

Bu oyuncu digerleri aci gercekci hangisi daha beter

0
3
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Hulusi Biçerer:

Bence taciz var

0
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