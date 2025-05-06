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Sarıgül'den Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepki

Sarıgül'den Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Sert Tepki
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırıyı 'sinsi bir alçaklık' olarak nitelendirerek lanetledi. Sarıgül, CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı lanetleyerek, "CHP Genel Başkanını bugüne kadar kimse korkutamadı, bundan sonra da korkutamaz." ifadesini kullandı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özel'e yönelik yumruklu saldırıyı "sinsi bir alçaklık" olarak nitelendirdi.

Partisinin iktidar yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını söyleyen Sarıgül, "Genel Başkanımız Özgür Özel'e yapılan saldırıyı bir kez daha parlamentodan lanetliyorum. CHP Genel Başkanını bugüne kadar kimse korkutamadı, bundan sonra da korkutamaz." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yönettiğini görmek istediklerini belirtti.

Enflasyon oranlarını da eleştiren Sarıgül, "CHP olarak iktidara geleceğiz. 'Bana oy verdi, vermedi', 'Senden, benden' demeden; Türkiye'nin 30'unun, 40'ının, 50'sinin değil, Allah'ım izin verirse Türkiye'nin yüzde 100'ünün yüzünü güldüreceğiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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