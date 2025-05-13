Sarıgül'den Gülizar Biçer Karaca'ya Destek: 'Meclis Başkanvekilliğine Devam Etmeli!'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, "fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceği" şeklindeki açıklamasına değindi.

Sağlık Bakanlığınca istihdam edilen 15 bin yeni personelden sadece 174'ünün diyetisyen olduğunu belirten Sarıgül, söz konusu program dikkate alındığında daha fazla diyetisyene ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP'li Sarıgül, Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranının yaklaşık yüzde 10'larda olduğunu ve bunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, bu çocuklar için tedbir alınıp alınmayacağını sordu. Sarıgül, "Fazla kilo da bodurluk da sağlıksız ve dengesiz beslenmeden oluyor." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın geçen hafta Başkanlık Divanı'nda görev alması gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Sarıgül, "Aynı haksızlık bu hafta da devam ediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, nöbet sırası CHP'li Meclis Başkanvekili Karaca'nındır." sözlerini sarf etti.

Karaca'nın yanında olduklarını dile getiren Sarıgül, "Bu tutumu kabul etmiyoruz. Gülizar Biçer Karaca, Meclis başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir." diye konuştu.

Sarıgül, Erzincan'a yeni hastane yapılacağının ifade edilmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini de aktardı.