Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Sarıgül'den Gülizar Biçer Karaca'ya Destek: 'Meclis Başkanvekilliğine Devam Etmeli!'

Sarıgül'den Gülizar Biçer Karaca'ya Destek: 'Meclis Başkanvekilliğine Devam Etmeli!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı. Sarıgül, ayrıca çocuklardaki bodurluk oranı ve diyetisyen eksikliğine dikkat çekti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, "fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceği" şeklindeki açıklamasına değindi.

Sağlık Bakanlığınca istihdam edilen 15 bin yeni personelden sadece 174'ünün diyetisyen olduğunu belirten Sarıgül, söz konusu program dikkate alındığında daha fazla diyetisyene ihtiyaç olduğunu söyledi.

CHP'li Sarıgül, Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranının yaklaşık yüzde 10'larda olduğunu ve bunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, bu çocuklar için tedbir alınıp alınmayacağını sordu. Sarıgül, "Fazla kilo da bodurluk da sağlıksız ve dengesiz beslenmeden oluyor." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın geçen hafta Başkanlık Divanı'nda görev alması gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Sarıgül, "Aynı haksızlık bu hafta da devam ediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, nöbet sırası CHP'li Meclis Başkanvekili Karaca'nındır." sözlerini sarf etti.

Karaca'nın yanında olduklarını dile getiren Sarıgül, "Bu tutumu kabul etmiyoruz. Gülizar Biçer Karaca, Meclis başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir." diye konuştu.

Sarıgül, Erzincan'a yeni hastane yapılacağının ifade edilmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini de aktardı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.