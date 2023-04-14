Sarıcaoğlu: 'Halkımız ne derse o'

Samsun'un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Halkımızın her talebi bizim öncelikli yapacağımız işimizdir" dedi.

Kavak Belediyesi 10. Geleneksel İftar Programı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Kardelen Düğün Salonunda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, siyasi partilerin başkan ve yönetimleri, KADEF, KAVSİYAD, iş adamları, çeşitli kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri, muhtarlar, dernek başkanları, meclis üyeleri, esnaf odaları başkanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Programa katılan tüm davetliler ile tek tek ilgilenen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yaptığı konuşmasında ilçe halkı ile el birliği ve güç birliği ile kalkınma yolunda ilerlediklerini söyledi. Tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Sarıcaoğlu, "Bu güzel Ramazan akşamında, bizleri yalnız bırakmayıp, bu rahmet ayının feyzinden, bereketinden faydalanmak üzere burada toplanan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına vesile oluyor dostluklarımızı pekişiyor. Rabb'imden birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasında vatandaşların taleplerinin kendilerinin öncelikli projesi olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak'ta halkımızın önceliği ne ise bizim de önceliğimiz o. Halkımızın desteğini alan projelerimizle işsizi olmayan, refahı artmış, gelişmiş, çağdaş, insanlarının mutlu ve huzur içerisinde yaşadığı bir Kavak için göreve geldiğimiz ilk günün heyecanı ile çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Ramazan aylarını kutlar, sevdikleri ile mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bayramlar dilerim" şeklinde konuştu. - SAMSUN