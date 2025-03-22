İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden kalabalık, sigara dumanını biber gazı sanarak paniğe kapıldı. Sahnedeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark edip "Biber gazı yok, sigara içiyorlar" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Saraçhane'de toplanan kalabalık, sigara dumanını biber gazı zannederek paniğe kapıldı. O sırada sahnede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

"SİGARA İÇİYORLAR ORADA, BİBER GAZI YOK"

"Sigara içiyorlar orada, biber gazı yok. Ben buradan görüyorum" diyerek panikleyen vatandaşlara seslenen Özel'in sözleri, alandaki tansiyonu düşürdü. Olay anı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLoup Gris:

Biber gazı kafa yapıyormu?Adamların psikolojisi bozuldu??

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Savas cikti deyin hepsi evine kaçar;)

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

haberler com bilmem farkındamısınız bu konuda devamlı hissettirmeden taraflı yayın yapıyorsunuz sizi iktidarın tebrik etmesi gerekir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

İşte oraya toplananların zeka seviyesi bu kadar. Sosyal medyada da top mermisi yedik diye paylaşım yapıyorlar.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title