Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Saraçhane'de toplanan kalabalık, sigara dumanını biber gazı zannederek paniğe kapıldı. O sırada sahnede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

"SİGARA İÇİYORLAR ORADA, BİBER GAZI YOK"

"Sigara içiyorlar orada, biber gazı yok. Ben buradan görüyorum" diyerek panikleyen vatandaşlara seslenen Özel'in sözleri, alandaki tansiyonu düşürdü. Olay anı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.