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Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı

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İstanbul Saraçhane'de gerçekleşen eylem sırasında, fotoğraf çektirmek için balkona çıkan CHP'li bir yetkili, poz verirken şekilden şekile girdiği o anlarda eylemcilerin kameralarına yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemler sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Eylem alanına bakan bir binanın balkonuna çıkan CHP'li bir yetkili, fotoğraf çektirmek isterken şekilden şekile girdi. Eylemcilerin kameralarına yansıyan görüntü kısa sürede viral oldu.

Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

akp yalakasi haberler :)

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Haber YorumlarıReaxus jj:

Yalaka haber, Saraçhane'deki polis şiddetini neden haber yapmadınız_?

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Valla koyun can derdinde soytarı et derdinde önündeki vatandaşa yazık bunların Bir çoğu paranın gücünü kullanarak CHP yi ele geçirmiş kirli siyasetçiler maalesef gerçek bu ne halde atanın partisi çok yazık çok

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Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıShef :

Şov yapıyor deyince bir kesim kızıyor. Bak işte… Bu mu yani ? Türkiye’nin en büyük sıkıntısı ciddi bir muhalefetin olmaması. Onca iddia var ortada ama ne hikmetse bu iddiaları çökertmek yerime ŞOV yapıyorlar.

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

tarafsız lığınızı seceyim haber.com

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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Editör Emin olun Sizde Yargılancaksınız.Hepsini Kayıt ediyo Bu millet Merak etmeyin Yalakalar.

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Yorum Beğenme213
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

hepsi şovmen ...

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

memleketin % 1 i bile değil eylemci sayısı , kimsenin umurunda değilsiniz

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Varlıkları hayatları boyunca birilerinin mabadının kılı olmaktan öteye gitmeyenler, şimdi o kıt aklınız ve ruhunuzdaki pislikle muhalefet yok derseniz,muhalefet şov peşinde dersiniz. Oysaki mesele fotoğraf çektirmek değil, meselenin anayasal hak ve milletin iradesine gasp olduğunu gayette iyi biliyorsunuz. Diploması olmayan diploması olanın diplomasını çaldı, hayatını çaldı, halkın iradesini çaldı. Bu kadar rahat yapabilmesinin nedeni geçmişte çaldıklarına kimsenin ses çıkarmaması

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Atla bide öyle çekeyim :)

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