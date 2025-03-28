Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemler sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Eylem alanına bakan bir binanın balkonuna çıkan CHP'li bir yetkili, fotoğraf çektirmek isterken şekilden şekile girdi. Eylemcilerin kameralarına yansıyan görüntü kısa sürede viral oldu.