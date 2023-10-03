Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik 'uyuyan hücre' operasyonu: 25 gözaltı

Milli İstibarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'uyuyan hücre' operasyonu kapsamında şu an kadar Şanlıurfa'da 25 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika