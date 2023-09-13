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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY üyesi yakalandı

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'yi Harran ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'yi Harran ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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