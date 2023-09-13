Şanlıurfa'da FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'yi Harran ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'yi Harran ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika