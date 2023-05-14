Üye Girişi
Haberi Paylaş
Önceki seçimlerle karşılaştırdık! İşte AK Parti'nin son oy oranı

Önceki seçimlerle karşılaştırdık! İşte AK Parti'nin son oy oranı

Politika Haberleri

Oy sayımı devam ederken milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 75'i açıldı, AK Parti'nin oy oranı yüzde 36 oldu. Bu durumda AK Parti 296 milletvekili çıkarabiliyor. AK Parti 2007 genel seçimlerinde oyların yüzde 46'sını, 2011'de 49.95'ini, 2015'te 49.49'unu, 2018'de ise 42.5'ini almıştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oylar sayılmaya başlandı. Açılan sandık sayısı yüzde 80'i geçti.

2018'E GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Son verilere göre milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 75'i açıldı, Ak Parti'nin oy oranı yüzde 36 oldu. Bu durumda AK Parti Meclis'e 296 milletvekili sokabiliyor. 2018 genel seçimlerinde ise AK Parti oyların yüzde 42.5'ini almış ve 295 vekil çıkarmıştı. AK Parti 2007 yılında oyların yüzde 46'sını, 2011'de 49.95'ini, 2015'te ise 49.49'unu almıştı.

Sandıklar bir bir açılıyor! İşte 2018 ve 2023 seçimlerinde karşılaştırmalı AK Parti'nin oy oranı ve vekil sayısı2023 milletvekili genel seçimleri sonuçları (Sandıkların yüzde 75'i açılmıştır)

Sandıklar bir bir açılıyor! İşte 2018 ve 2023 seçimlerinde karşılaştırmalı AK Parti'nin oy oranı ve vekil sayısı2018 milletvekili genel seçimi sonuçları

Önceki seçimlerle karşılaştırdık! İşte AK Parti'nin son oy oranıAK Parti'nin yıllara göre aldığı oy oranları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Seçim 2023 AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title