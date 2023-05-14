Önceki seçimlerle karşılaştırdık! İşte AK Parti'nin son oy oranı

Oy sayımı devam ederken milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 75'i açıldı, AK Parti'nin oy oranı yüzde 36 oldu. Bu durumda AK Parti 296 milletvekili çıkarabiliyor. AK Parti 2007 genel seçimlerinde oyların yüzde 46'sını, 2011'de 49.95'ini, 2015'te 49.49'unu, 2018'de ise 42.5'ini almıştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oylar sayılmaya başlandı. Açılan sandık sayısı yüzde 80'i geçti.

2018'E GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Son verilere göre milletvekili genel seçiminde sandıkların yüzde 75'i açıldı, Ak Parti'nin oy oranı yüzde 36 oldu. Bu durumda AK Parti Meclis'e 296 milletvekili sokabiliyor. 2018 genel seçimlerinde ise AK Parti oyların yüzde 42.5'ini almış ve 295 vekil çıkarmıştı. AK Parti 2007 yılında oyların yüzde 46'sını, 2011'de 49.95'ini, 2015'te ise 49.49'unu almıştı.

2023 milletvekili genel seçimleri sonuçları (Sandıkların yüzde 75'i açılmıştır)

2018 milletvekili genel seçimi sonuçları

AK Parti'nin yıllara göre aldığı oy oranları