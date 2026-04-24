Sanchez: "Avrupa'nın Ukrayna ve Orta Doğu konusundaki çifte standardı, meşruiyetimizi zedeliyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısını yineleyerek, "Avrupa'nın Ukrayna ve Orta Doğu konusundaki çifte standardı, meşruiyetimizi zedeliyor" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Dönem Başkanlığını üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci günü oturumları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirvenin ilk gününde Ukrayna'ya destek ve Ukrayna'nın AB'ye üyeliği konusu ile Orta Doğu'daki hassas durumu ele aldıklarını ifade eden Sanchez, "Orta Doğu'daki durum ve bu yasa dışı savaşın yol açtığı kriz, kaba kuvvetin başarısızlığı ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi. Orta Doğu'daki savaşın hedefinin tam olarak ne olduğunun bilinmediği bir durumun söz konusu olduğunu belirten Sanchez, savaşın bedelini hem masum insanların hem de ülke ekonomilerinin ödediğini söyledi. Sanchez, "Savaşın başlamasından bu yana Avrupa'da fosil yakıt maliyeti, 24 milyar euro arttı. Bu, günde 500 milyon euro demek" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın çifte standardı, hem dışarıda hem içeride meşruiyetimizi zedeliyor"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını önerdiğini ve kendisinin de dünkü temaslarında bu pozisyonu savunduğunu söyleyen Sanchez, "Avrupa'nın Ukrayna ve Orta Doğu konusundaki çifte standardı, hem dışarıda hem içeride meşruiyetimizi zedeliyor" dedi. İsrail'in Lübnan'da, Batı Şeria'da ve Gazze'de yaptıklarının Ortaklık Anlaşması'nın uluslararası hukuk ve insancıl hukuka saygıyı öngören ikinci maddesini ihlal ettiğini vurgulayan Sanchez, "Bu nedenle harekete geçmeliyiz. Ukrayna'ya gösterdiğimiz dayanışmayı, Filistin ve Lübnan için de göstermeliyiz. Ancak bu konuda oy birliği mevcut değil. Bu da AB'nin siyasi meşruiyetini ve güvenilirliğini zayıflatıyor" ifadelerini kullandı.

Sanchez, bir barış projesi olarak AB'nin uluslararası hukuku savunmak zorunda olduğunu söyledi.

İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasını öngören Pentagon e-postası soruldu

Pentagon'un İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınmasını içeren e-postaya ilişkin çıkan haberlere yorumu sorulan Sanchez, "Biz e-postalar ile değil, ABD hükümeti tarafından onaylanan resmi belgeler ve kabul edilen resmi pozisyonlar üzerinden çalışıyoruz" dedi. Sanchez, "İspanya'nın pozisyonu nettir, müttefiklerle iş birliği. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın NATO'da çıkarılması seçeneği

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Pentagon'un hazırladığı e-postada ABD'nin İran'a karşı savaşında operasyonlarına destek vermediğine kanaat getirdiği NATO müttefiklerini cezalandırmak için seçenekler sıralandığını ifade etmişti. Yetkili, bu seçenekler arasında İspanya'nın NATO üyeliğinin askıya alınması ve İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiası konusunda ABD'nin pozisyonunun gözden geçirilmesinin yer aldığını aktarmıştı. - LEFKOŞA

