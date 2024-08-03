Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in paylaşımı İmamoğlu'nu rahatsız etti

31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yeğin, paylaşımına, "Gün ola, devran döne, umut yetişe" notunu düştü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran fotoğraf karesi için, "Alper Yeğin, 2028 için cumhurbaşkanı adayını ilan etti" şeklinde yorumlar yapıldı.

"KIYMETİ YOKTUR, BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'ndan ise dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yapılan paylaşımın zihninde zerre kadar kıymeti olmadığını ifade eden İmamoğlu, Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden o paylaşım;