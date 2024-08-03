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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in paylaşımı İmamoğlu'nu rahatsız etti

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CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş fotoğrafını paylaşması büyük ses getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İmamoğlu, "Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir" ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yeğin, paylaşımına, "Gün ola, devran döne, umut yetişe" notunu düştü. Kısa sürede büyük yankı uyandıran fotoğraf karesi için, "Alper Yeğin, 2028 için cumhurbaşkanı adayını ilan etti" şeklinde yorumlar yapıldı.

"KIYMETİ YOKTUR, BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Bu paylaşım sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'ndan ise dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yapılan paylaşımın zihninde zerre kadar kıymeti olmadığını ifade eden İmamoğlu, Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden o paylaşım;

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in paylaşımı İmamoğlu'nu kızdırdı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (12)

Fırat esen:

hayır diyelim ki oldu türkiye ye ne yapacak bana birisi anlatabili mi ne icraati var çene den başka bişey yok

83
19
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Solo Türk:

kılıçdaroğlu sürüm 2.1

yanıt49
yanıt13
akan kaplan:

İmamoğlu sen CB olursan Allah korusunda ülkemiz bitti demektir…

76
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Muharrem Gezer:

neden olmasın...

18
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recep kaya:

RABBİM FIRSAT VERMESİN

yanıt54
yanıt8
Goethegitme:

Yağcılık,kim gelirse gelsin bitmiyor

65
2
yanıtYanıtla
Resul Basin:

KÖPEKLWR İSTEDİ DİYE ATLAR ÖLMEZ

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Solo Türk:

erken yağlıyorsun

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6
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Shef :

Kralcıların partisi ve görüşü olmaz. Onlar her yerdedirler.

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2
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Naci Büyükkal:

Ekrem Elektriğe, İstanbul Halk Ekmeğine, İstanbul Akbile zam yaptı ! Milletimiz onu mu cumhurbaşkanı yapacak? Güldürmeyin beni :DDD

3
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