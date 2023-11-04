Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, Rize'ye atandı

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Rize'ye atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici görevlerinden alındı.

Kararnameye göre, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal; Niğde İI Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkis Baştürk; Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bülent Avnamak, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Pekergin, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ayhan Gök, Edime İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kemal Soytürk tayin edildi.

Kararnamede Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atama yapılmadı. - SAMSUN