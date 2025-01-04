Samsun İl Kongresi'nde Uğur Işılak coşkusu

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce sahneye çıkan sanatçı ve eski AK Parti Milletvekili Uğur Işılak, partililere mini bir konser verdi.

AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nu dolduran partilileri selamlayan Uğur Işılak, dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'u anarak sözlerine başladı. Ferdi Tayfur'un şarkılarını yürekten söylediğini ve o yüzden toplumun tüm kesiminde yer ettiğini belirten Işılak, AK Parti'nin de yürekten konuşarak 20 yılı aşkındır tüm toplumun beğeni ve güvenini kazandığını vurguladı.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a 'rahmet' dileyerek sözlere başlayan Işılak, "Çok kıymetli Samsunlular, bugün kongre vesilesiyle bir aradayız. Bize bu güzelliğe bahşettiği için tüm Samsun ve teşkilata teşekkür ediyorum. Bugün verilmiş bir söz üzerine aranızdayım. Dün Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Bugün kendisini uğurluyoruz. Cenazede olmak isterdim ama buraya sözüm vardı. Kendisine Allah rahmet eylesin. Biz onu hep kalbe dokunan eserlerle tanıdık. Türkiye'deki tüm kesime dokunan eserleri vardı. Yetim büyüyen, çiftçilik yapan, çıraklık yapan bir hayatı vardı. Müzik hayatına adım atıp, bu günlere kadar geldi. Onun söyledikleri çok sahiciydi, onun için yüreğimize dokunuyordu. Bilim adamları, ilim adamları konuşuyor. Aslında ne söylediğinden çok nasıl söylediğin önemli. Yürekten söylediğinizde her yere ulaşır, sadece dille ağızla konuşup, kulağı aşmayan ifadeler kullanıyorsanız zaman israfından başka bir şey olmuyor. Biz de neden 20 yılı aşkın süredir buradayız? Çünkü kalben söyleyecek çok şeyimiz var, ondan buradayız" dedi.

Işılak, konuşmasının ardından AK Parti için yaptığı 'Doğruya doğru', 'Hainlerle ekmeğimi bölmem ben', 'Safın belli olsun', 'Bayrağı elden bırakma' gibi şarkılarını seslendirdi. Salonu coşturan Işılak'a partililer de eşlik etti. - SAMSUN