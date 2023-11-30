Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Sendika öncülüğünde Atatürk Parkı'nda toplanan din görevlileri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar açtı ve slogan attı. Diyanet-Sen Kavak Şube Başkanı İlhan Özkan, Kavak'ta din görevlileri ve hemşehrilerin katılımıyla 'Gazze'deki soykırıma dur' demek ve tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Samsun'un Kavak ilçesinde din görevlileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sendika öncülüğünde Atatürk Parkı'nda toplanan din görevlileri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar açtı ve slogan attı. Protesto eyleminde konuşan Diyanet-Sen Kavak Şube Başkanı İlhan Özkan, "Kavak'ta din görevlilerimiz ve hemşehrilerimizin katılımıyla 'Gazze'deki soykırıma dur' demek ve tepki göstermek için bir araya geldik. Kudüs'ün kurtuluşu için dualarımızı yaptık. Buraya gelerek katılım sağlayan ve dualarımıza amin diyen tüm Kavaklı hemşerilerimize ve Kavaklı din görevlilerime çok teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN