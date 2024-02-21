Samsun'da İl Seçim Kurulu Birinci Üyesi Hakim Suat Bilgin'in yerine yeni isim kura çekimi ile belirlendi

Samsun'da İl Seçim Kurulu Birinci Üyesi Hakim Suat Bilgin'in emekli olması üzerine yerine gelecek isim, kura çekimi ile belirlendi.

Samsun'da İl Seçim Kurulu Birinci Üyesi Hakim Suat Bilgin emekli olunca yerine görevlendirilecek hakim için kura çekimi yapıldı. Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Adalet Komisyonu Üyesi ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Sarıyıldız, İl Seçim Kurulu Müdürü Arif Genç katıldı. Yapılan kura çekiminde Hakim Emrullah Balık seçim kurulu birinci asil üyesi oldu. - SAMSUN