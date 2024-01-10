Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: Samsun dünyada parmakla gösterilen örnek bir şehir olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun 5 yılda büyük bir sıçrama yaşadı. Her bir ilçemizde beş yıl öncesine göre çok şey değişti. Gelecek on yıl içinde Samsun dünyada parmakla gösterilen örnek bir şehir olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın ilk meclis toplantısında 55 madde görüşülerek karara bağlandı.

"Çok güzel bir seçim geçireceğiz"

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a başarılar dileyerek söze başlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı, çalışmalarına başladı, sabah da beraberdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir dönem burada birlikte çalışmayı Rabb'im bize nasip etti. Şunu net bir şekilde ifade edeyim; Samsun bu dönem, yani 5 yılda çok ciddi bir sıçrama yaşadı. İnşallah Halit Doğan kardeşimle de çok güzel bir seçim dönemi geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde tıpkı bu dönem gibi güzel bir sıçramanın yaşanacağına yürekten inanıyorum. Ben hayatta olduğum sürece Halit Başkan ve tüm belediye başkanlarımızın talep edildiği sürece tam mesai yanlarında olmayı sürdüreceğim" açıklamasını yaptı

"Samsun dünyada parmakla gösterilen örnek bir şehir olacak"

"Kalan bu üç ayda Samsun'un vizyonu için devam eden çalışmaları biraz daha hızlandıracağız" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Demir, "31 Mart'ta ise yeni bir dönemin kapısını arayacağız. Dolayısıyla bölgenin merkezinde olan bu şehir, bölgenin de sorumluluğunu alıp Türkiye'nin geleceğindeki etkisini gücünü kabiliyetini arttırarak devam ettirecektir. Bana 'ne hissediyorsun' diye soruyorlar. Şunu söyleyeyim; bu kararla mutluluk yaşıyorum. Bunu samimiyetle ifade ediyorum. Hep beraber verdiğimiz emekler bizden sonra emek verecek, gayret edecek, hizmet edecek arkadaşlara katkı sunacak. Her bir ilçemizde beş yıl öncesine göre çok şey değişti. Samsun Türkiye'ye örnek bir şehir, dünyada da birçok konuda örnek olmaya aday bir şehir. Gelecek on yıl içinde Samsun dünyada parmakla gösterilen örnek bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

Devam eden çalışmaların durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Demir, "Anakent İş Merkezi, Belediye İş Merkezi'nin karkası seçime kadar biter. Yalı Kafe de seçime kadar bitecek" diye konuştu. - SAMSUN