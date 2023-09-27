Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İtfaiye Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, itfaiye teşkilatı ile bir araya gelerek, çok önemli bir konuma sahip olduklarını söyledi.

Başkan Mustafa Demir, İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşma yapan Başkan Demir, İtfaiye Teşkilatı'nın en eski kuruluşlardan biri olduğunu belirterek "İtfaiye Teşkilatımız çok önemli bir konuma sahip. Özellikle son yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bölgede kurtarma çalışmalarında aktif yer alan ve birçok vatandaşımızı kurtaran, gayretle ve özveriyle görevlerini yerine getiren tüm İtfaiye Teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı bir kere daha tebrik ediyorum" dedi.

"Canla başla görev yaptılar"

İtfaiye Teşkilatı'nın en eski kuruluşlardan birisi olduğunu belirten Mustafa Demir, "Asrın felaketi olarak tarif edilen bir büyük afette İtfaiye ekiplerimiz canla başla görev yaptılar. Samsun İtfaiyesi olarak son derece donanımlı, son teknolojiyi içeren teknik ekipmana sahip, tecrübeli bir ekibimiz var. İtfaiye ekiplerimiz gerek kentimizde yaşanan olaylarda gerekse doğal afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Bu özel günde İtfaiye teşkilatımızın kıymetli mensupları ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum" ddiye konuştu.

Konuşmasının ardından İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu tarafından, teknik araç ve malzemelerle Başkan Demir'e bilgi verdi. Programda son olarak yılın itfaiyecisi olarak seçilen 8 itfaiye personeline plaket takdim edildi.

Programa ayrıca Genel Sekreter İlhan Bayram, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı. - SAMSUN