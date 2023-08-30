Samsun Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Üçüncü Dönem İçin Hazır

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediye başkanlığında üçüncü dönemi olduğunu hatırlatarak, "Bize ne görev verilirse biz onu yapmaya hazırız. Başka partiden veya bağımsız aday olmak bana yakışmaz" dedi.

"Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" basın toplantısında siyasi konularla ilgili soruları cevaplayan Başkan Topaloğlu, "Siyasete Ak Parti'de başladım. Belediye başkanlığında üçüncü dönemim. Üç dönem kuralı kimilerine göre uygulanacak kimilerine göre uygulanmayacak. Henüz verilmiş bir karar yok. Şu anda tüm Türkiye'de saha araştırması yapılıyor. Üç dönem kuralı uygulanacaksa, bu dönemi tamamlayan 100'e yakın belediye başkanı var. Bir değer bu başkanlar. Bizim AK Parti adına bizim başka bir yerde mi, başka bir görevde mi devam edip etmeyeceğimiz belli değil. Biz tabii ki enerjimize güveniyoruz. Bize ne görev verilirse biz onu yapmaya hazırız. Şu anda konuşulmuş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'den kopmam çok zor"

"Benim AK Parti'den kopmam çok zor" diyen Topaloğlu şöyle devam etti:

"Çünkü ben öncesinde siyaset yapmadım. Benim sülalem sosyal demokrat. Sosyal demokrasiyi iyi bilirim. Ne yapıp yapmayacaklarını da iyi bilirim. Ama ben kendimi üniversite çağlarımdan itibaren milliyetçi-muhafazakar bir yere oturttum. Ben Türkiye bir yere gelecekse bu maneviyatın üzerinde yükselmesi gerektiğine inanıyorum."

"Başka partiden aday olmak bana yakışmaz"

AK Parti Genel Merkezi'nin yerel seçimle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Topaloğlu,

"Enerjisini kaybetmeyen, metal yorgunluğu olmayan, -şu anda bununla ilgili anket yapılıyor, anketlere güveniyorum- sahada karşılığı olan belediye başkanları var. Bunlarla devam ederler diye düşünüyorum. Devam etmeleri de gerekiyor. Çünkü bizim bir oy kaybına tahammülümüz yok. Ben kendi açımdan bana nerede, nasıl görev verirlerse devam ederim. Başka partiden aday olmak bana yakışmaz. Bağımsız olmak da bana yakışmaz. Benin karakterime ters. Çünkü biz siyasete Cumhurbaşkanımız ile başladık. Cumhurbaşkanımız olduğu sürece de bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlerin Cumhurbaşkanımıza omuz vermesi lazım. Burada anket yapıldığında yüksek oranda çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla genel merkez bunları değerlendirecek, bir karar verecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN