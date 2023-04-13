Salihli'de yeni encümen üyeleri ilk kez toplandı

Manisa'nın Salihli Belediye Meclisi tarafından bir yıllık süreyle seçilen Encümen Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Manisa'nın Salihli Belediye Meclisi tarafından bir yıllık süreyle seçilen Encümen Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi'nin Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği Nisan ayı Meclis toplantısında Encümen Üyeliklerine, MHP Meclis Üyeleri İsa Yıldırım ve Ufuk Erdöl ile AK Parti meclis üyesi Mehmet Uyğun seçilmişti.

Belediye Encümen Salonunda yeni üyeler ve daire müdürleriyle yapılan ilk toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeni encümen üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı hayırlı olsun. Çalışma arkadaşlarıma bana bu hizmet yolunda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında gündeme alınan maddeler görüşülerek, karara bağlandı. - MANİSA