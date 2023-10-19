Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanına ziyarette bulundu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kayda, İl Emniyet Müdürü Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tombul'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'ın yer aldığı ziyarette Başkan Kayda, İl Emniyet Müdürü Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tombul'a, hayırlı olsun dileklerini iletti. Aktaş ve Tombul, ziyaretlerinden dolayı Kayda, Demirkıran ve Karaaslan'a teşekkür etti.

Öte yandan Belediye Başkanı Kayda, Salihli'ye atanan İlçe Müftüsü Ali Çebi'ye de iade-i ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. - MANİSA