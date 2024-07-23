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Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Muhalefet milletvekilleri kanun teklifinin kabul edilmesini masalara vurarak protesto etti. Teklife göre başıboş sokak köpekleri toplanacak ve barınaklara alınacak.

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu'nda yapılan son toplantıda 17 maddeden oluşan teklif kabul edildi. Teklife göre başıboş sokak köpekleri toplanacak ve barınaklara alınacak.

UYGULAMAYI GERÇEKLEŞTİRMEYEN YETKİLİLERE 2 YILA KADAR HAPİS

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 17 maddelik teklife göre; başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak. Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek.

SAHİPLENDİĞİ KÖPEĞİ SOKĞA BIRAKANA 60 BİN TL CEZA

Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira ceza ödeyecek. Köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak. Başıboş köpekler kısırlaştırılacak, barınaklarda yaşatılacak

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.

"ÖTANAZİ" KELİMESİ ÇIKARILDI

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanacak.

"YAŞAMLARI DESTEKLENMELİDİR" İFADESİ KALDIRILIYOR

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul edilecek. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılacak.

Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları sahiplenmek isteyen ve Kanun'da öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esas olacak.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

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Yorumlar (9)

birol atess:

??????Ne güzel iş tek adam nederse o degilmi bu toparlanma bu resmiyet bu calisma rolü ne ??????

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Yasin ATEŞ:

Senin gibi yorum olsun diye yorum yapanlara gıcık oluyorum

yanıt105
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Alp ALGAN:

Sistemin monarşiden farkı yok zaten yeni mi anladınız? Atatürk döneminde çoğunluk chp idi ve ne derse o olurdu. Şimdi de aynı şekilde çoğunluk kimde ise ne derse o oluyor. Monarşiden tek fark başkanı halk seçiyor. Seçilen başkan ne derse o olur.

yanıt19
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Ayaz hayat:

başımıza gelecek belalara hazır olun

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Yusuf GÜÇLÜ:

Aksine,belayi ortadan kaldırıyorlar.

yanıt31
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Emin Öztürk:

çok güzel oldu çok isteyen alıp evinde beslesin boş boş konuşmasın

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Adanalı Adanalı:

Umarım yetkililer işlerini yaparlar. Hayvan severlerde sahiplenip evlerinde baksın ne kadar seviyorlar görelim. Bu sorunda çözüldü sayılır. Büyük bir sorun olan mültecilerden de kurtulursak harika olur. Mültecileri getirenlerde evlerinde baksın

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Murat Vural:

Sokaklarda oynayan çocuklar adına çok güzel bir haber . İnşallah en kısa zamanda yasa hemen uygulanmaya başlar .

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Mehmet Akgündüz:

iyi de sahiplenilen köpekler de sahipsizler kadar saldırgan olabiliyor hadi ataistler bunu da açıklasın

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