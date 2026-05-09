Sağlık-Sen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a yapılan ziyarete ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık-Sen'den, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'de sosyal hizmet çalışanına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Sosyal Risk Haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet profesyonellerinin çalışma koşulları, güvenlik ihtiyaçları ve uygulamada karşılaşılan yapısal sorunlar gündeme taşındı.

Sağlık-Sen Yönetimi, yüksek risk içeren saha çalışmalarında personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanmasının ve başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının birden fazla personelle yürütülmesinin önemini belirtti.

Görüşmede ayrıca, risk altında olduğu değerlendirilen bireylere ilişkin verilerin doğru yöntemlerle tespit edilmesi, güncel tutulması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde korunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Hizmet sunumu sürecinde hem vatandaşların hem de görev yapan personelin kişisel bilgilerinin korunması gerektiği belirtilirken, yanlış veya eksik veri kaynaklı oluşabilecek ikincil mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.