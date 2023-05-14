Sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu

Mardin'de hastalar sağlık ekipleri yardımı ile oy kullandı.

Türkiye bugün 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gidiyor. Mardin Devlet Hastanesinde sağlık personelleri hastanede tedavi gören hastaları okullara götürerek oy kullanmalarını sağladı. Devlet hastanesinde tedavi gören vatandaşlar, kendi istekleri ile vatandaşlık hakkını kullanmak istedi. Hastalar, sağlık personelleri yardımı ile oylarını sandıkta kullanarak daha sonra hastaneye döndü. Sağlık ekipleri yardımı ile okullara giderek oylarını kullanan vatandaşlar verilen bu hizmetten dolayı ilgililere teşekkür etti. Mardin il merkezinde toplamda 7 sağlık personeli ve 4 ambulans ile görev yapan sağlık ekipleri, oy kullanmak isteyen hastanedeki vatandaşları odalarından tekerlekli sandalye ile alarak ambulansa okullara götürdü. Kabinde oy kullanan hastalar sağlık personeli yardımıyla oylarını sandığa atarak daha sonra hastaneye getirildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çekmesine rağmen vatandaşlık hakkını kullanmaya gelen bir vatandaş; "Ülkemiz için hayırlısını diliyorum" dedi. - MARDİN