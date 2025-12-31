Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Memişoğlu, NSosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşında da milletin sağlığı için görev başında olduklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, 1069 sağlık tesisinde 8 bin 364 ekip ve 83 bin 654 sağlık personeliyle kesintisiz hizmet sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"6 bin 713 ekipte 25 bin 524 acil sağlık personeli, 1651 ekipte 4 bin 796 evde sağlık personeli, 10 bin 202 hekim 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."