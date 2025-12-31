Haberler

Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yılbaşında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek yeni yılını kutladı. Bakan, sağlık tesislerinde görev yapan binlerce personelin yıl boyunca milletin sağlığı için çalıştığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Memişoğlu, NSosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşında da milletin sağlığı için görev başında olduklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, 1069 sağlık tesisinde 8 bin 364 ekip ve 83 bin 654 sağlık personeliyle kesintisiz hizmet sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"6 bin 713 ekipte 25 bin 524 acil sağlık personeli, 1651 ekipte 4 bin 796 evde sağlık personeli, 10 bin 202 hekim 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı

Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü