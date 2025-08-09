Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de merhum Belediye Başkanı Ekrem Orhon'u anma törenine katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha çok çalışmaları, birlikte olmaları ve üretmeleri gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, eski Rize Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un Rize Kalesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programında, "amca" diye hitap ettiği baba dostu Orhon'a Allah'tan rahmet diledi.

Orhon'un hayat görüşü ve hizmetlerini anlatan Memişoğlu, vefatının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen Orhon'un halen mezarının başında anılmasının büyük bir zenginlik olduğunu, memlekete hizmet eden adanmış idealist insanların unutulmadığını ifade etti.

Gençlere Ekrem Orhon'un idealizm ve adanmışlığın öneminin anlatılması gerektiğini dile getiren Memişoğlu, böyle insanlar olmadığı takdirde bir yere varılamayacağını belirtti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Birlikte olalım" ve "Dünya beşten büyüktür" sözlerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Esasında ne diyor biliyor musunuz? Adanmışlar değil artık, katledenler bu dünyaya hakim. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor. 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Biz, herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım, değişiyoruz da zaten. Dünyaya, etrafımıza baktığınız zaman, bunu yaşayan idealistlerin fazla olduğu bir millet ve medeniyet olduğumuz için zaten mücadele edebiliyoruz. Biraz sesimiz çıkabiliyor."

Daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bizim daha çok çalışmamız, daha çok birlikte olmamız ve üretmemiz lazım. 'Sen ne yaptın?", "Senin hatan ne?' diyeceğimize, 'Ben ne yaptım?', 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorgulamamız lazım." dedi.

Memişoğlu, Ekrem Orhon gibi isimlerin idealizminin, adanmışlıklarının gençlere anlatılması gerektiği düşüncesini yineleyerek, "Yaptıklarını değil, bunların kendilerini anlatmamız lazım. Onun için ben ve sizler buradasınız. Gençliğimizi bunları anlatarak eğitmemiz lazım." diye konuştu.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın dua ettiği ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programına, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, merhum Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.