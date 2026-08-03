Haberler

UMKE: Afetlerde 20 Bin Gönüllüyle Güçlü Mücadele

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 20 bini aşkın gönüllü, 471 araç ve 678 sahra hastanesi çadır ünitesiyle afet ve acil durumlarda vatandaşın yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

NSosyal hesabından UMKE Haftası'na ilişkin paylaşımda bulunan Memişoğlu, "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, paylaşımında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere UMKE'nin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'daki kazıda heyecan verici keşif

Heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin 500 yıllık
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama

Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü