UMKE: Afetlerde 20 Bin Gönüllüyle Güçlü Mücadele

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 20 bini aşkın gönüllü, 471 araç ve 678 sahra hastanesi çadır ünitesiyle afet ve acil durumlarda vatandaşın yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

NSosyal hesabından UMKE Haftası'na ilişkin paylaşımda bulunan Memişoğlu, "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, paylaşımında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere UMKE'nin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA