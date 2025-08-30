Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İşgal ordularının kesin bir yenilgiye uğratıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi ile medeniyetimiz için yeni bir safhanın başladığı tarihi günün yıl dönümündeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Anadolu'nun kadim topraklarındaki ebedi varlığının tescil edildiği Büyük Zafer'in 103'üncü seneidevriyesinde olunduğunu belirtti.

Memişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İşgal ordularının kesin bir yenilgiye uğratıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi ile medeniyetimiz için yeni bir safhanın başladığı tarihi günün yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere işgal ordularına karşı koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."