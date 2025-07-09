Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 18 Bin Personel Atama Müjdesi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ekim ayında 18 bin sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu. Bakan, metan gazından etkilenen askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığına yapılacak sağlık personeli atamalarına ilişkin, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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