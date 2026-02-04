Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Dünya Kanser Günü" paylaşımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 milyon 200 bin meme kanseri, 1 milyon 800 bin rahim ağzı kanseri ve 3 milyon 800 bin kalın bağırsak kanseri taraması gerçekleştirildiğini açıkladı. Tarama faaliyetleri sayesinde 21 bin vatandaşa erken teşhis konuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik. 2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk."

Memişoğlu, Dünya Kanser Günü vesilesiyle, ilgili yaş aralığında bulunan tüm vatandaşları taramalar hakkında detaylı bilgi ve destek almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
