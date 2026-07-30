Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Batman sağlık yatırımlarıyla çok daha iyi bir noktaya gelecek'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Batman'a son yıllarda önemli sağlık yatırımları yapıldığını belirterek, yapımı süren 500 yataklı yeni devlet hastanesinin 2027 yılının ikinci yarısında hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Batman Valiliği'nde Vali Ekrem Canalp, milletvekilleri ve il protokolüyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantıları gerçekleştireceklerini ifade etti. Batman'ın kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Memişoğlu, " Batman, kadim toprakları ve modern şehir yapısıyla çalışkan insanların yaşadığı önemli bir ilimizdir. Biz de sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımak için gerekli tüm çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

49 sağlık tesisi hizmete kazandırıldı

Batman'da bugüne kadar 49 sağlık tesisinin hizmete açıldığını belirten Bakan Memişoğlu, bunlardan 11'inin ikinci ve üçüncü basamak hastane olduğunu söyledi. Kentte hizmet veren Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanı sıra yapımı devam eden 500 yataklı hastanenin inşaatında sona yaklaşıldığını kaydeden Memişoğlu, "İnşallah 2027'nin ikinci yarısından itibaren hastanemizi tamamlayarak Batmanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylece Batman sağlık alanında çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Uzmanlık eğitimi başlayacak

Yeni sağlık yatırımlarıyla birlikte eğitim kliniklerinin de planlandığını dile getiren Memişoğlu, 2027 yılının başından itibaren Batman'da uzmanlık eğitimi gören hekimlerin de görev yapmaya başlayacağını belirtti. Beşiri Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 50 seviyesine ulaştığını ifade eden Bakan Memişoğlu, hastanenin de 2027 yılında hizmet vermesinin planlandığını söyledi.

İluh bölgesinde ise 100 yataklı yeni bir hastane için proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "2027 yılında temelini atarak inşaatına başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Biz hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıyız"

Koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Memişoğlu, vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinden yararlanmaya davet etti. Geçen yıl "Kilonu Ölç, Sağlıklı Kal", bu yıl ise "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal" kampanyalarını yürüttüklerini belirten Memişoğlu, bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ulaştıklarını, 228 bin vatandaşın ise sağlıklı yaşam merkezlerine yönlendirildiğini söyledi. Batman'da 6 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, "Bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanı, bağımlılık danışmanlığı ve kanser taraması gibi birçok koruyucu sağlık hizmeti ücretsiz sunuluyor. Tüm Batmanlı vatandaşlarımızı bu merkezlerden faydalanmaya davet ediyoruz. Bizim adımız Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı değil. Öncelikli hedefimiz insanların sağlıklı kalmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Batman sağlık teknolojilerinde de önemli bir merkez"

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını belirten Memişoğlu, Batman'ın sağlık teknolojileri üretiminde de önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Memişoğlu, "Batman'da solunum cihazları başta olmak üzere birçok ileri teknoloji sağlık ekipmanı üretiliyor. Bu durum çok bilinmese de kentimiz sağlık sanayisi açısından önemli bir üretim merkezidir. Bu alanda emeği geçen tüm Batmanlılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı