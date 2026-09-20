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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD’li mevkidaşı Kennedy Jr. ile görüştü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD’li mevkidaşı Kennedy Jr. ile görüştü
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ABD ziyaretinin üçüncü gününde mevkidaşı Robert Francis Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ABD ziyaretinin üçüncü gününde mevkidaşı Robert Francis Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ABD temaslarını sürdürüyor. Memişoğlu, ABD ziyaretinin üçüncü gününde mevkidaşı Robert Francis Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Sağlıklı Türkiye Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalar aktarıldı. ABD'deki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı. Daha sonra iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

"Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum"

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde; 'Üreten Sağlık' yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için mevkidaşım Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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