Sağlık Bakanı Malatya'ya ziyaret gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Malatya'ya gelerek çeşitli ziyaret ve toplantılara katıldı. İlk olarak Malatya Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bazı ziyaret ve toplantılar için Malatya'ya geldi. Bakan Kemal Memişoğlu, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, daha sonrasında İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bakan Memişoğlu İl koordinasyon toplantısı sonrası kentteki temaslarına devam edecek. - MALATYA