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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Organ Bağışı Çağrısı Yaptı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'da yaptığı ziyaretlerde organ bağışının önemini vurgulayarak, kadavradan organ bağışı yapılması çağrısında bulundu. Memişoğlu, Malatya'nın sağlık yatırımlarını artırmayı planladıklarını da belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemini belirterek, kadavradan organ bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Memişoğlu, Vali Seddar Yavuz'u ziyaretinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarmuzu Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Memişoğlu, büyük bir deprem yaşayan Malatya'da yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, kentin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.

Malatya'nın karaciğer nakilleriyle öne çıktığını vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden birisi Malatya'da bulunuyor. Türkiye'deki 1700 karaciğer naklinin 300 civarı burada yapılıyor. Birçok insan yetiştiriyor, Türkiye'deki nakil sayısının yükselmesinde buradaki insanların da emeği var, onlara minnettarız. Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir. Ölülerimizin organlarını toprağa gönderip canlılarımızdan maalesef böbreklerini alarak yakınlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Canlıdan değil kadavra dediğimiz ölülerimizden böbrek ve karaciğer bağışlarıyla birçok insanın hayatının kurtarılmasını istiyoruz."

Malatya'da sağlık yatırımlarını artırmayı planladıklarını anlatan Memişoğlu, özellikle depremde yıkılan sağlık merkezlerinin yenilenmesi işlerini hızlandıracaklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretlerinde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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