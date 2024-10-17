Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kilis'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Bazı etkinliklere katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulundu.

Vali Şahin tarafından karşılanan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı devam etti.