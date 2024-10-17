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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kilis'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kilis'e Ziyaret Gerçekleştirdi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, birçok etkinliğe katılmak üzere kente geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

Bazı etkinliklere katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulundu.

Vali Şahin tarafından karşılanan Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Politika

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Tahir Şahin kilis

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