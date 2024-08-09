Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim en önemli amacımız birinci seviye sağlık hizmetlerini güçlendirmek" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı toplantı ve ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada önceliklerinin birinci seviye sağlık hizmetlerini güçlendirmek olduğunu söyledi. Deprem bölgesi Malatya'da sağlık hizmetlerinin aksamadan tam kapasite ile sunulduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Malatya sağlık hizmetleri anlamında bölgenin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Baktığımız zaman deprem öncesindeki hizmetlerini tam kapasite ile yeniden sunabilir bir hale gelmiş. İnşallah bizler buraya çok daha fazla katkı vereceğiz. Malatya'da, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli karaciğer merkezlerinden bir tanesi var. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızla beraber üniversitenin çabaları ile başardıkları bir olay. Demek ki istenilince her şey yapılabiliyor bu ülkede. Bugün Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden bir tanesi ve Türkiye'deki nakillerin yaklaşık 250 ila 300'ünü yapan bir merkez. Aynı zamanda birçok insan da yetiştirdi. Bugün bir yılda nakilde bin 700'lere ulaşmışsak buradaki yetişen insanların büyük emeği var" dedi.

"Bizim en önemli amacımız birinci seviye sağlık hizmetlerini güçlendirmek"

Önceliklerinin birinci seviye sağlık hizmetlerini güçlendirmek olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yakınında yeni bir ek binayla hizmeti büyütmeye çalışacağız ve orayı şehir hastanesi haline getirmek için uğraşacağız. Bunun yanında da depremlerde yıkılmış veya ihtiyacı olan birinci basamak aile sağlığı merkezlerimizden, projelerimizden 20 tanesini Malatya'da gerçekleştireceğiz. En az bir tanesi dört birimli olacak şekilde aile sağlığı merkezlerimizi kuvvetlendireceğiz. Bizim en önemli amacımız birinci seviye sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve önemsemek" diye konuştu. - MALATYA