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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse CHP'nin Adayı Olarak Belirlendi

15 Aralık 2023 11:31 Güncelleme: 11:33 Abone Ol

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin adayı olarak belirlendi. CHP Genel Merkezi, Karabük'ün Safranbolu, Yenice ilçesi ve Yortan Beldesi'ndeki adaylarını da belirledi.