Haberler

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti Haber Videosunu İzle
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Parti heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesi tepki çekti.

  • Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ve parti üyeleri Kayseri'de çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyla bir ciğerciye yemek yemeye gitti.
  • Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı ve eleştirilere neden oldu.
  • Saadet Partisi kanadından görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş'in Kayseri'de çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyla bir ciğerciye yemek yemeye gitti.

TEPKİ ÇEKTİ

Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu. Vatandaşlar yemek Saadet Partisi heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesine tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin Saadet Partisi kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıShorlander:

Saadet vakti geldi bir zamanlar parti sloganıydı Ey Allah'ım nelere kaldık sen bizi bu ve bunun gibi şerlerden koru

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

Allah bunlara iktidar olmayı nasip etmesin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıbeyoglu şişhane:

ne olmuş yanii

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Ne olmuş mu. Acil hasta acil olay mı ciğer yemek çakar yakar. Bu geçmişini geleceğini gösteriyor vatandaşın..

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

şatafat bunların kanına işlemiş beyinoğlu

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

Polis ve jandarma haricinde çakar yasaklanmalı. Koruma araçları polis olduğu için zaten gerek görürse kullanırlar. Şehirler arası yollarda bile yol boşken hava olsun diye çakar açıyorlar. Can güvenliğimiz yok diye koruma polisi alan havasına çakar açıp ben buradayım diyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an