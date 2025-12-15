Haberler

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lider Haber TV'de gazeteci Neşe Berber'in canlı yayın konuğu oldu. Şartların oluşması halinde Cumhur İttifakı'na katılabileceklerini belirten Arıkan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptık. Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli bir görüşmeydi" dedi. Erdoğan'ın ittifak teklifinde bulunup bulunmadığına yönelik soruya ise Arıkan "Hayır böyle bir şey olmadı" yanıtını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lider Haber TV'de "Soruyoruz" programına katıldı. Gazeteci Neşe Berber'in canlı yayın konuğu olan Arıkan'ın Cumhur İttifakı çıkışı ise adeta programa damga vurdu.

"OTURUP KONUŞMAMIZ LAZIM"

Futbol takımı tutar gibi "Bunla olurum, bunla olmam" demeyeceklerini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz" sözleriyle Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE UZUN BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Şartların oluşması halinde Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceğini ifade eden Arıkan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptık. Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli bir görüşmeydi" dedi.

ERDOĞAN TEKLİFTE BULUNDU MU?

Gazeteci Neşe Berber'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise Arıkan "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" yanıtını verdi.

