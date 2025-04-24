Saadet Partisi Lideri Arıkan: Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çözüm odaklı muhalefet ortaya koyacaklarını söyledi.

Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında, siyasi partilerin rakip değil de düşman gibi hareket etmesinden Türkiye'nin bir kazanımı olamayacağını belirtti.

Kutuplaştırıcı söylemleri eleştiren Arıkan, "Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız." dedi.

Arıkan, AK Parti iktidarının seçimlerin ardından 5 yıl daha ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğuna işaret ederek, "Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanına sahip oldu. 5 yıl süreç içerisinde biz yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bölgede olağanüstü hadiseler yaşandığına dikkati çeken Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Özellikle Suriye'de, Filistin'de ve birçok yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler bizi son derece tedirgin ediyor ve gündemin de ülkemizle alakalı emperyalist güçlerin yapmış olduğu planlamaları konuşmak yerine, içerideki kısır tartışmalarla, vakti bunlarla geçirmemiz bizlere kaybettiriyor. Bizlerin bunlarla herhangi bir kazanımının olmadığını tekraren ifade etmiş olayım."

Arıkan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, "Ama içimiz buruktu. Niye buruktu? Özellikle Gazze'de, Doğu Türkistan'da hemen yakın coğrafyamızda Ukrayna'da ve dünyanın birçok noktasındaki mülteci kamplarında çocuklarımız katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Son 19 ayda Gazze'de 70 bin kişinin katledildiğinin altını çizen Arıkan, 200 bin insanın da kayıp olduğunu sözlerine ekledi.