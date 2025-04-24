İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Saadet Partisi Lideri Arıkan: Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Saadet Partisi Lideri Arıkan: Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'deki muhalefet anlayışının düşmanlık yerine çözüm odaklı olması gerektiğini vurguladı. İktidarın 5 yıl daha yönetim hakkı olduğunu ifade eden Arıkan, yapıcı muhalefet anlayışıyla siyasi hataların düzeltilmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çözüm odaklı muhalefet ortaya koyacaklarını söyledi.

Arıkan, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen medya buluşması programında, siyasi partilerin rakip değil de düşman gibi hareket etmesinden Türkiye'nin bir kazanımı olamayacağını belirtti.

Kutuplaştırıcı söylemleri eleştiren Arıkan, "Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız." dedi.

Arıkan, AK Parti iktidarının seçimlerin ardından 5 yıl daha ülkeyi yönetme hakkına sahip olduğuna işaret ederek, "Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanına sahip oldu. 5 yıl süreç içerisinde biz yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bölgede olağanüstü hadiseler yaşandığına dikkati çeken Arıkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Özellikle Suriye'de, Filistin'de ve birçok yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler bizi son derece tedirgin ediyor ve gündemin de ülkemizle alakalı emperyalist güçlerin yapmış olduğu planlamaları konuşmak yerine, içerideki kısır tartışmalarla, vakti bunlarla geçirmemiz bizlere kaybettiriyor. Bizlerin bunlarla herhangi bir kazanımının olmadığını tekraren ifade etmiş olayım."

Arıkan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, "Ama içimiz buruktu. Niye buruktu? Özellikle Gazze'de, Doğu Türkistan'da hemen yakın coğrafyamızda Ukrayna'da ve dünyanın birçok noktasındaki mülteci kamplarında çocuklarımız katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Son 19 ayda Gazze'de 70 bin kişinin katledildiğinin altını çizen Arıkan, 200 bin insanın da kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.