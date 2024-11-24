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Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

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3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde konuşan Temel Karamollaoğlu "Netanyahu'nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" dedi. Karamollaoğlu'nun açıklamasının ardından salonda AK Parti'ye yönelik tepki sloganları atılırken kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.

Saadet Partisi'nin 9. olağan büyük kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel başkanlık yarışına 3 isim katıldı. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. YİK'in kararı sonrası İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak'ta adaylığını açıkladı.

KARAMOLLAOĞLU: BİZİ HAİN İLAN ETTİLER

Kongrede konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Netanyahu'nun elini sıkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıktık diye bizi hain ilan ettiler" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

AK PARTİLİ 2 İSİM SALONU TERK ETTİ

Karamollaoğlu'nun sözleri üzerinde salondaki bir grup Ak Parti'ye tepki gösterip sloganlar atarken, seslerin yükselmesinin ardından kongreye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etmek zorunda kaldı.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

GENEL BAŞKANLIK YARIŞI SÜRÜYOR

Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.

Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ne oldu be . Neden sıvışıyorsunuz . Post pahalı ha ! Bir de ne imiş : çarşıda pazarda rahat rahat dolaşıyorlar mışmış . Siz daha kökünüz olan Saadet'in toplantısında barınamıyorsunuz . Bu millet sizden çok çekiyor be . Bizi sizden Allah kurtarsın .

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Haber YorumlarıEjder Kara:

Rahmetli Erbakan hoca sağ olsaydı hepinizi falakaya yatırırdı.

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Haber YorumlarıBasin:

Halen yalani siyaset edinmiş, kk gibi giderayak yalana sariliyor ama saadet o eli sikinca bitti. Size katil diyen chp yi overken katili oldular birbirlerinin.mustahak size.simdi yarisi reffaha :) gider yani.yollari şaşmiş

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

kovun gitsinler akkoyunlarl

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Haber YorumlarıÖmer İlhan Güneş:

bırakın yuhalamayı sloganı da işinize bakın mutsuzlar

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Haber YorumlarıSeydo:

Ahmak tarikatçılar

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Kan davalıdan beter çıktnız, siz kendnizi ne sanıyosunuz, çürüttünüz be partiyi

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